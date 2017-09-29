Россия укрепила шестую позицию в рейтинге УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя. Благодаря хорошим результатам Россия увеличила отрыв от Португалии, и на чуть-чуть приблизилась к Франции.

«Спартак» поделил очки с «Ливерпулем» (1:1), «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» (3:1), а «Локомотив» разгромил чешский клуб «Злин» (3:0). Единственным печальным результатом оказался матч ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», где москвичи уступили (1:4). В итоге, российские клубы заработали 1,000 балла.

Португальские клубы принесли своей ассоциации 0,666 балла. Французские команды заработали 0,833 балла. Стоит отметить, что все немецкие клубы на этой неделе проиграли свои матчи.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

Испания — 92,855 Англия — 66,462 Италия — 64,916 Германия — 63,998 Франция — 49,248 Россия — 46,382 Португалия — 42,248 Бельгия — 37,100

Следующие матчи пройдут в середине октября: В Лиге чемпионов «Спартак» примет «Севилью», ЦСКА сыграет дома с «Базелем». В Лиге Европы «Локомотив» отправится в Молдавию к «Шерифу», а «Зенит» дома примет «Русенборг».

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Чемпионат.com