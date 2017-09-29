Дмитрий Аленичев: «Спартак» может брать очки в обеих встречах с «Севильей»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча «Спартака» и «Ливерпуля». Специалист так же отметил, что у красно-белых есть все шансы побороться за очки в матчах против «Севильи».

Результат с «Спартака» с «Ливерпулем» считаю отличным. В команде много травмированных, не лучшее психологическое состояние на фоне неудач в чемпионате. И учитывая то, как проходила встреча, результат на «пять». Даже на «пять с плюсом»!

«Мерсисайдцы» сами виноваты, что упустил столько моментов, но это не столь важно. Если «Спартак» будет и в дальнейшем так отдаваться на поле, то еще поборется за второе место в группе. Не преувеличиваю. Если поправятся Промес, Глушаков, Зе Луиш, в обеих встречах с «Севильей» можно брать очки.

«Спартак» сыграет с «Севильей» 17 октября на «Открытие Арене». Ответный матч состоится 1 ноября.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс