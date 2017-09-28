Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» с самого начала сезона не оправдывала ожиданий»

Автор: Юлия Древова 0

Карл-Хайнц Румменигге

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал официальный комментарий относительно увольнения главного тренера команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист был отправлен в отставку после крупного поражения от «ПСЖ» (0:3) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Выступление команды с начала сезона не оправдывало ожиданий. Игра с «ПСЖ» четко показала, что нужно делать выводы. Хасан Салихамиджич и я сегодня провели с Карло открытую и серьезную беседу и сообщили ему о своем решении.

Хотел бы поблагодарить Карло за сотрудничество и выразить сожаление, что в итоге все так сложилось. Он останется моим другом, но мы должны были принять профессиональное решение в интересах «Баварии».

Ожидаю, что команда будет развиваться в позитивном направлении, чтобы достичь своих целей в этом сезоне», — заявил Румменигге.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Бавария»

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