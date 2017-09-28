Получившему травму Артему Реброву не потребуется операция

Дополнительное обследование вратаря московского «Спартака» Артема Реброва показало, что футболист сможет избежать операционного вмешательства. У 33-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава.

«Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с «Уралом» он принять участие не сможет», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, голкипер получил травму во втором тайме домашнего матча с «Ливерпулем» в рамках группового этапа Лиги чемпионов и был вынужден уступить свое место в воротах Александру Селихову.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Спартак»