Получившему травму Артему Реброву не потребуется операция

Автор: Юлия Древова 0

Артем Ребров

Дополнительное обследование вратаря московского «Спартака» Артема Реброва показало, что футболист сможет избежать операционного вмешательства. У 33-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава.

«Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с «Уралом» он принять участие не сможет», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, голкипер получил травму во втором тайме домашнего матча с «Ливерпулем» в рамках группового этапа Лиги чемпионов и был вынужден уступить свое место в воротах Александру Селихову.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Спартак»

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