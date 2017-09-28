Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера «Баварии»

Автор: Юлия Древова 0

Карло Анчелотти

Мюнхенская «Бавария» отправила в отставку главного тренера Карло Анчелотти. Его место на скамейке в воскресном матче с «Гертой» займет Вилли Саньоль. 

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» проведет 28 сентября совещание, на котором решится судьба наставника клуба.

Отмечается, что поводом к увольнению Анчелотти стали неудовлетворительные результаты мюнхенцев в последних двух матчах — ничья с «Вольфсбургом» в Бундеслиге (2:2) и разгромное поражение от «ПСЖ» (0:3) в Лиге чемпионов.

Под началом 58-летнего итальянца «Бавария» стала чемпионом страны в сезоне-2016/17 и дважды обладательницей Суперкубка Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Бавария»

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