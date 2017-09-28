Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» отправила в отставку главного тренера Карло Анчелотти. Его место на скамейке в воскресном матче с «Гертой» займет Вилли Саньоль.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» проведет 28 сентября совещание, на котором решится судьба наставника клуба.

Отмечается, что поводом к увольнению Анчелотти стали неудовлетворительные результаты мюнхенцев в последних двух матчах — ничья с «Вольфсбургом» в Бундеслиге (2:2) и разгромное поражение от «ПСЖ» (0:3) в Лиге чемпионов.

Presseerklärung: FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti. https://t.co/hcibg8SzlS pic.twitter.com/D5VXNl22Kv — FC Bayern München (@FCBayern) September 28, 2017

Под началом 58-летнего итальянца «Бавария» стала чемпионом страны в сезоне-2016/17 и дважды обладательницей Суперкубка Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФК «Бавария»