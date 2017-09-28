Массимо Каррера: «Спартак» — самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что на фоне критики многие не обращают внимания на позитивные вещи в клубе. Также итальянский специалист поделился мнением о целях и планах на текущий сезон.

«Хочу сказать, что на фоне того цунами критики, который обрушился на «Спартак» в последнее время, как-то отошли на второй план некоторые объективные позитивные вещи. Например, тот факт, что именно «Спартак» остался единственной командой премьер-лиги, которая ведет на сегодняшний день борьбу на трех фронтах – чемпионат страны, Кубок России и еврокубок. Как-то забывается, что в прошлом году «Спартак» не попал в основной турнир Лиги Европы, а сейчас играет в групповом турнире Лиги чемпионов и пока даже там не проигрывает.

Как-то многими подзабылось, что президент «Спартака» построил для клуба прекрасный стадион, который заполняется потрясающими болельщиками, а еще Федун построил новую тренировочную базу, которую клуб не может использовать лишь потому, что ФИФА забирает ее под чемпионат мира-2018. Вот теперь еще и молодые ребята обыгрывают сверстников из «Ливерпуля».

Как видите, позитива в жизни клуба «Спартак» хватает, просто многим интереснее акцентироваться на сплошном негативе. Но и это только подчеркивает то, что «Спартак» — самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!

Надеемся выиграть Кубок России. На что рассчитываем в чемпионате России и в своей группе Лиги чемпионов? Будем идти от матча к матчу во всех турнирах. Игра с «Ливерпулем» показала нам, что добиваться хорошего результата можно только через не могу, через пот и боль. По-другому никак! И нужно сохранять и усиливать единение клуба, команды и болельщиков, потому что вместе – мы сила!», — рассказал Массимо Каррера.

В текущем сезоне «Спартак» занимает 3-е место в группе ЛЧ после 2-х туров, имея в своем активе 2 очка. В чемпионате России красно-белые расположились на 8-м месте после 11 туров с 14 очками, а в Кубке России встретятся со «Спартаком» из Нальчика в рамках 1/8 финала турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ