Дисквалификация капитана сборной Перу Паоло Герреро вновь вступила в силу

Автор: Михаил Серебряков 0

Герреро

Решение о приостановке дисквалификации капитана сборной Перу  Паоло Герреро вновь отменено. Таким образом, Герреро будет обязан отбыть еще восемь месяцев дисквалификации.

Швейцарский суд отменил решение Спортивного арбитражного суда. Впрочем, его юристы еще могут обжаловать это в суде.

Недавно Герреро перешел в «Интернасьонал», который в первый же день продал пять тысяч футболок с именем перуанца.

Дисквалификация Герреро за найденные в организме метаболиты кокаина была приостановлена перед ЧМ-2018, на котором 34-летний футболист смог сыграть.

Фото: Global Look Press
Источник:  TyC Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Кристиан Куэва

Плеймейкер сборной Перу может перейти в «Краснодар»

сборная России

Немецкая газета опубликовала статью о том, что игроки сборной России нюхали нашатырный спирт во время ЧМ-2018

Алексей Смертин

Алексей Смертин: «РФС намерен использовать паспорт болельщика на играх чемпионата России»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 