Дисквалификация капитана сборной Перу Паоло Герреро вновь вступила в силу

Решение о приостановке дисквалификации капитана сборной Перу Паоло Герреро вновь отменено. Таким образом, Герреро будет обязан отбыть еще восемь месяцев дисквалификации.

Швейцарский суд отменил решение Спортивного арбитражного суда. Впрочем, его юристы еще могут обжаловать это в суде.

Недавно Герреро перешел в «Интернасьонал», который в первый же день продал пять тысяч футболок с именем перуанца.

Дисквалификация Герреро за найденные в организме метаболиты кокаина была приостановлена перед ЧМ-2018, на котором 34-летний футболист смог сыграть.

Фото: Global Look Press

Источник: TyC Sports