Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России

Автор: Никита Пронин 0

Кубок России по футболу

Сразу после предыдущего раунда было известно, кто с кем сыграет. Однако только сейчас определились хозяева матчей.

«СКА-Хабаровск» — «Динамо СПБ», «Шинник» – «Олимпиец», «Тамбов» – «Авангард», «Ростов» – «Амкар», московский «Спартак Москва» – «Спартак Нальчик», «Рубин» – «Крылья Советов», «Тосно» – «Томь», а «Луч-Энергия» – «Енисей».

Матчи должны пройти 25 октября.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФНЛ

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