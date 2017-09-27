Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России

Сразу после предыдущего раунда было известно, кто с кем сыграет. Однако только сейчас определились хозяева матчей.

В Доме футбола на Таганке состоялась жеребьевка 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу. Хозяева поля указаны первыми. pic.twitter.com/qIeVvzrzqJ — ФНЛ (@FNLeague) September 27, 2017

«СКА-Хабаровск» — «Динамо СПБ», «Шинник» – «Олимпиец», «Тамбов» – «Авангард», «Ростов» – «Амкар», московский «Спартак Москва» – «Спартак Нальчик», «Рубин» – «Крылья Советов», «Тосно» – «Томь», а «Луч-Энергия» – «Енисей».

Матчи должны пройти 25 октября.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФНЛ