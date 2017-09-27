УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Спартака»

Автор: Никита Пронин 1

Лига чемпионов. 2 тур. «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 26 сентября 2017 г.

Московский «Спартак» снова может быть оштрафован. УЕФА уже открыл дисциплинарное дело.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». УЕФА будет рассматривать несогласованные баннеры на трибунах стадиона, использование пиротехнических средств, а также несоблюдение всех правил безопасности.

Ранее красно-белые были оштрафованы на 60 тысяч евро и лишение гостевого сектора на матч с «Севильей».

Матч «Спартак» — «Ливерпуль» завершился со счетом 1:1. На гол Фернандо со штрафного ответил Коутиньо.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт УЕФА

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One thought on “УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Спартака»

  1. Фанатов Спартака, нужно рассадить перед телевизорами и лишить возможности ходить на стадионы, только тогда у нас начнёт возрождаться культура на стадионах!!!! Эта масса безбашенных, их не перевоспитать, пусть по домам буйствуют со своими близкими!!!

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