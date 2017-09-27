Московский «Спартак» снова может быть оштрафован. УЕФА уже открыл дисциплинарное дело.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по итогам домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». УЕФА будет рассматривать несогласованные баннеры на трибунах стадиона, использование пиротехнических средств, а также несоблюдение всех правил безопасности.
Ранее красно-белые были оштрафованы на 60 тысяч евро и лишение гостевого сектора на матч с «Севильей».
Матч «Спартак» — «Ливерпуль» завершился со счетом 1:1. На гол Фернандо со штрафного ответил Коутиньо.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт УЕФА
One thought on “УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Спартака»”
Фанатов Спартака, нужно рассадить перед телевизорами и лишить возможности ходить на стадионы, только тогда у нас начнёт возрождаться культура на стадионах!!!! Эта масса безбашенных, их не перевоспитать, пусть по домам буйствуют со своими близкими!!!