Бенджамин Менди может пропустить весь сезон из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди может больше не сыграть в этом сезоне. 23-летний француз получил серьезную травму колена и отправился в Испанию для прохождения медобследования.

«Он улетает в Барселону, а там посмотрим. Наше первое впечатление таково, что он пропустит немного дольше, чем мы ожидали, и это печально. Я практически уверен, что его отсутствие продлится дольше, чем нам бы того хотелось.

Он уникальный игрок, учитывая наш стиль игры. В январе мы подумаем насчет возможной замены. Мы в любом случае планировали приобрести еще одного левого защитника следующим летом.

Однако у нас имеются варианты, чтобы заменить его сейчас: Данило, Дельф, Фернандиньо и даже Зинченко», — рассказал Гвардиола.

Напомним, Бенджамин Менди получил травму в матче с «Кристал Пэлас» и был заменен. Изначально ожидалось, что француз быстро восстановится, однако оказалось, что повреждение оказалось очень серьезным. Сообщается, что Менди может больше не сыграть в этом сезоне.

Минувшим Бенджамин Менди присоединился к «Манчестер Сити», перебравшись в Англию из «Монако» за 57,7 млн евро, став самым дорогим защитником в истории.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports