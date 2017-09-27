ФИФА разрешила Константину Раушу выступать за сборную России

Защитник «Кельна» Константин Рауш получил от ФИФА разрешение выступать за сборную России. Об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

«Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России.

Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать – Рауш имеет право выступать за сборную России», — рассказал генеральный директор РФС Александр Алаев.

ФИФА дала официальное разрешение Константину Раушу выступать за сборную России @TeamRussia pic.twitter.com/FWHUMICnY0 — Сборная России (@TeamRussia) 27 сентября 2017 г.



Напомним, Константин Рауш дебютировал за сборную России в товарищеском матче против «Динамо», в котором отметился голевой передачей и помог национальной команде выиграть со счетом 3:0. Игра была неофициальной, поэтому соответствующего разрешения для его участия в игре не требовалось.

Напомним, Константин Рауш попал в список футболистов, вызванных Станиславом Черчесовым в национальную сборную для товарищеских игр против сборной Кореи и сборной Ирана.

Фото: Global Look Press

Источник: РФС