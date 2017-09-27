Роберто Манчини: «Дзюба начал играть на команду, понял, чего я от него хочу. Мне начала нравиться его игра»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от встречи с «Реалом Сосьедад» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Также итальянский специалист высказался об Артеме Дзюбе и о развитии футбола в России.

«Реал Сосьедад» — сильная команда, одна из самых сильных в чемпионате Испании. У соперника много хороших игроков, команда обладает настоящим спортивным характером. Нам предстоит тяжелейший матч, один из самых сложных в этом сезоне.

Не думаю, что три последние поражения «Реала Сосьедад» окажут влияние на завтрашний матч. Все эти встречи были довольно странными, поражение от мадридского «Реала» вообще объяснимо, один раз команда проиграла на 90-й минуте. Что касается игры с «Леванте», то «Реал Сосьедад» смотрелся хорошо.

Я в России всем доволен, мне нравится в Санкт-Петербурге. Стадион в Краснодаре — превосходный, он один из лучших, которых я видел. В список лучших футбольных арен для меня входит и стадион «Зенита». В целом, видно, что Россия готовится к домашнему чемпионату мира. Уровень команд повышается. Мне радостно смотреть за развитием футбола в вашей стране. Надеюсь, что поле на стадионе в Петербурге не придется менять, в течение перерыва над ним должны поработать.

Нашей команде еще нужно время, что построить команду, которая будут способна выигрывать на европейском уровне.

Вернул ли Дзюба мое доверие? То, что он играет, означает то, что он вернул себе ту физическую форму, которую хотел, или постепенно начинает ее возвращать. Он начал играть на команду, понял, чего я от него хочу. Мне начала нравиться его игра», — рассказал Манчини.

Встреча между «Зенит» и «Реалом Сосьедад» состоится 28 сентября на «Санкт-Петербург Арене». Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат