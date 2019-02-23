Тренер сборной Англии Стив Холланд может возглавить «Челси»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Челси» может пригласить тренера сборной Англии Стива Холланда в случае увольнения Маурицио Сарри. Лондонский клуб рассматривает 48-летнего ассистента Гарета Саутгейта в качестве замены до конца сезона.

Ранее стало известно, что Сарри могут уволить. Если это произойдет, то «Челси» постарается договориться с Футбольной ассоциацией Англии о совмещении Холландом двух постов.

Напомним, что 48-летний Холланд ранее уже был помощником главного тренера «Челси» и и. о. главного тренера.

Также Холланд ранее посетил матч «Челси» с «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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