Тренер сборной Англии Стив Холланд может возглавить «Челси»

«Челси» может пригласить тренера сборной Англии Стива Холланда в случае увольнения Маурицио Сарри. Лондонский клуб рассматривает 48-летнего ассистента Гарета Саутгейта в качестве замены до конца сезона.

Ранее стало известно, что Сарри могут уволить. Если это произойдет, то «Челси» постарается договориться с Футбольной ассоциацией Англии о совмещении Холландом двух постов.

Напомним, что 48-летний Холланд ранее уже был помощником главного тренера «Челси» и и. о. главного тренера.

Также Холланд ранее посетил матч «Челси» с «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph