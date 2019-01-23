Френки де Йонг — новый игрок «Барселоны»

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Голландец в ближайшие месяцы продолжит выступать за «Аякс». Он станет игроком «Барселоны» 1 июля 2019 года.

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Впоследствии «Аякс» может получить еще 11 миллионов в виде возможных бонусов.

Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга были заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ювентус». В этом сезоне чемпионата Нидерландов де Йонг забил три мяча в 15 матчах за «Аякс».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Барселоны»