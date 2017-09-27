Дик Адвокат: «Помню, что «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы они нас обыграли»

Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат вспомнил о своей работе в петербуржском клубе и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале работы. Также нидерландский специалист поведал о том, как «Спартак» мотивировал «Сатурн» в чемпионском матче сезона 2007 года.

«Была ли работа с «Зенитом» самой сложной в моей карьере? Было сложно. Сложно в тот момент было заполучить хороших футболистов. К счастью, Сарсания знал всех хороших русских футболистов. Вспомните: Широков, Зырянов, Файзулин. К ним мы добавили экстраординарных игроков – Тимощука, Данни. В команде были молодые таланты Аршавин, Денисов, Кержаков в первый год. Сначала было тяжело, но по ходу сезонов мы становились лучше и лучше.

Помню первую поездку в Москву. Поначалу мы летали очень старыми самолетами. Я сказал: «Ребята, если вы хотите стать большим клубом, то надо что-то менять. В Европе команды летают на хороших самолетах». То же касалось автобусов, развития базы, да того же стадиона. «Петровский» очень сильно изменился: кресла, поле, экран. Строительство нового стадиона тоже началось еще в мое время.

Эпизод летом 2006 года, когда я ушел с тренировки со словами «Не хотите тренироваться – не мучайте ни себя, ни меня»? Я сказал: «Я пошел домой». А футболисты не знали, как реагировать. На следующий день я начал тренировку со слов «Теперь мы делаем по-моему». Ситуация начала меняться. Изначально присутствовала некая граница между русскими игроками и иностранцами. Я объяснял ребятам, что они нужны друг другу. Вы прибыли сюда из разных стран, но для того, чтоб стать успешной командой. Я помню, что спросил футболистов, сидевших на траве: «Кто из вас становился чемпионом?». Я знал, что никто. «Я пять раз становился чемпионом. Я знаю, как это делается. Я могу сделать «Зенит» чемпионом». Постепенно ситуация стала меняться. Конечно, при помощи «Газпрома» и Фурсенко, Дюкова, Сарсании и всех сотрудников клуба. Клуб стал намного организованней.

Помню ли я, когда Домингес вознесся в Раменском? Конечно. Я помню, что «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли. Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу», — рассказал Адвокат.

Дик Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 годы. Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами России, выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА, а также завоевывали Суперкубок страны.