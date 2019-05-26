Месси назвал Милнера ослом

Игрок «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о конфликте с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов между игроками произошла перепалка.

В одном из эпизодов полузащитник грубо сыграл против Месси.

«Он был недоволен. Он много говорил мне по-испански на пути к подтрибунному помещению по окончании первого тайма. Меня он назвал «Burro». Это переводится как осел, но я думаю, что в испанском это слово как общий термин для тех, кто грубо играет на поле. Я спросил его, все ли у него в порядке, но ему было не до меня. Не думаю, что он знал, что я понял его реплики на испанском. Однако я только восхищаюсь Месси. Он заслужил право говорить то, что хочет», – сказал Милнер.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 во втором матче и прошел в финал Лиги Чемпионов.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Daily Mail