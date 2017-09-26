Марат Измайлов и «Арарат» расторгли контракт

Автор: Никита Пронин 0

Марат Измайлов

Полузащитник «Арарата» Марат Измайлов больше не является игроком московского клуба. Стороны расторгли трудовое соглашение.

Обе стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сам футболист заявил, что был вынужден принять такое решение в связи с личными обстоятельствами:

«Хочу выразить огромную благодарность руководству «Арарата», тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи. Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю «Арарату» решения всех спортивных задач. Уверен, что у клуба светлое будущее.

Измайлов провел 4 матча за «Арарат», в которых забил два гола.

Фото: твиттер Арарата
Источник: официальная группа «Арарата» ВКонтакте

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

No related photos.

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 