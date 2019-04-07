Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем приза «Арт Росс Трофи»-2018/19 регулярного чемпионата НХЛ, который завершился сегодня. В последний день российский нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостоном» (6:2).

Кучеров стал обладателем почетного «Арт Росс Трофи» — приза, вручаемого лучшему хоккеисту регулярного чемпионата НХЛ по системе «гол плюс пас». Кучеров впервые выиграл эту награду. Он стал третьим российским обладателем «Арт Росс Трофи» после Александра Овечкина (сезон-2007/08) и Евгения Малкина (сезоны-2008/09 и 2011/12).

26-летний россиянин заработал 128 (41+87) баллов, которые он набрал в 82 играх. Никита Кучеров стал первым игроком за 13 лет, набравшим более 125 очков в регулярке. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон набрал 125 (29+96) баллов.

Также Кучеров установил новый рекорд по очкам для игроков из России, превзойдя достижение Александра Могильного (127 очков, сезон-1992/93).

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»