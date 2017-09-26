Экс-вратарь «Ливерпуля»: «Передайте Реброву, чтоб в Ливерпуле не целовал штанги, потому что я знаю людей, которые кое-что делали на эти штанги. Ну, как собаки делают»

Экс-голкипер «Ливерпуля» Брюс Гроббелар вспомнил матчи со «Спартаком» в Кубке Кубков в 1992 году. Также он поделился ожиданиями от грядущей встречи «Ливерпуля» и «Спартака» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Помню ли, как мы с «Ливерпулем» проиграли «Спартаку» в 1/8 финала Кубка обладателей кубков в 1992? Конечно, помню! Меня же тогда удалили за то, что я сбил игрока в штрафной. Но я помню еще и то, что вообще не коснулся соперника, а судья купился на падение Дмитрия Радченко и назначил пенальти. Я был очень разочарован. Помню, что «Спартак» много атаковал и забил больше. А потом еще и в ответной игре мы уступили.

Фаворит ли в группе сейчас «Ливерпуль»? Не считаю «Ливерпуль» фаворитом, потому что у него очень слабая защита. Единственный футболист, который может играть в центре обороны, – Матип. Клаван и Ловрен – это просто катастрофа. Вот нападение фантастическое! Салах великолепен, Фирмино великолепен, Эмре Джан великолепен, Мане я просто обожаю, Коутиньо – феноменален. Поэтому «Спартаку» будет тяжело.

«Ливерпуль» выиграет у «Спартака» в один мяч. Думаю, 1:0. А забьет Мане, потому что он африканец! Есть ли у «Спартака» шансы? Насколько я понимаю, в России сезон начался давно, ваши команды сыграли уже больше десяти матчей. А «Ливерпуль» пока находится на старте. Это может быть преимуществом «Спартака».

Поможет ли Реброву ритуал с целованием штанг? А где пройдет матч? В Москве? О, тогда все в порядке. Главное, чтобы мороза не было. Но передайте вратарю, чтоб в Ливерпуле не целовал штанги, потому что я знаю людей, которые кое-что делали на эти штанги. Ну, как собаки делают», – рассказал Гроббелар.