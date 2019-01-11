Сеск Фабрегас — новый игрок «Монако»

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако». 31-летний испанец подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что за переход 31-летний испанец получит бонус от нового клуба в размере более € 10 млн.

Сеск выступал за «Челси» с лета 2014 года. Ранее он защищал цвета каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 6 матчах.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. В матче 20-го тура команда Тьерри Анри сыграет с «Марселем».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Монако»