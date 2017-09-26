Иван Ракитич: «У «Реала» был небольшой спад, но скоро они встанут на ноги»

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал неудачи «Реала» в чемпионате Испании. Хорватский полузащитник считает, что скоро «сливочные» снова начнут побеждать.

«Никто не ожидал, что после 6 туров чемпионата Испании у нас будет аж семь очков преимущества над «Реалом». Однако нам не следует строить иллюзии о слабости «Реала». Чемпионат только начинается.

Помните, как нас разнес «Реал» в августе в матчах за Суперкубок? Мы казались самой слабой командой, а они оставляли впечатление неприкосновенных. У них был небольшой спад, но скоро они встанут на ноги», — рассказал Ракитич.

Напомним, в текущем сезоне «Реал» за 3 матча на «Сантьяго Бернабеу» сумели заработать лишь 2 очка.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Иван Ракитич принял участие во всех 6 матчах в составе «сине-гранатовых», однако результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: Bernabeu Digital