Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс: «Я отказал «Арсеналу», потому что хотел играть, а не сидеть на скамейке»

Хавбек «Монако» Юри Тилеманс рассказал о причине, по которой отказался переходить в «Арсенал». Бельгийский полузащитник минувшим летом стал игроком «Монако».

«Для меня «Монако» был лучшим вариантом. Я знал, что буду играть, потому что президент клуба сказал мне об этом в личном разговоре. Это стало ключевым моментом.

Также мне хотелось как можно скорее начать подготовку со своей новой командой, чтобы у меня было время адаптироваться и проявить себя перед тренером. Я быстро принял решение о переходе, чтобы не беспокоиться о своем будущем, находясь в расположении сборной.

Был ли я готов переехать в Англию? Да, но «Монако» первым вышел на меня с конкретным предложением и был самым напористым. Что касается «Арсенала», переговоры были, но я не был готов сидеть на скамейке. Нужно быть честным, когда видишь полузащитников «Арсенала», то понимаешь, что вряд ли сможешь играть в каждом матче. Это ключевой момент», — цитирует Тилеманса Goal.

Напомним, минувшим летом Юри Тилеманс перебрался из «Андерлехта» в «Монако» за 25 млн евро. В текущем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 7 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal