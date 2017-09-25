Станислав Черчесов: «Почему не вызвали Дзюбу? Вызвали тех, кого сейчас хотели»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он не вызвал в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Российский специалист заявил, что вызвал тех, кого сейчас хотел.

«Почему не вызвал Дзюбу? Я уже говорил об этом раньше. Мы смотрим, что нам нужно. Кубок конфедераций прошел, европейский футбол движется в определенных направлениях: нужен ли нам большой, фактурный нападающий или нет? И даже не в фамилиях дело. Вызвали тех, кого сейчас хотели.

Комбаров отсутствует из-за травмы? На сегодняшний день – не по травме. Вообще, футболисты это уже спокойно воспринимают. Если мы что-то делаем, за этим есть логика. Если она не читается, я лично звоню и развеиваю заблуждения.

Использовать Заболотного в качестве большого нападающего? Он, может, не фактурный – но очень подвижный. Скорость, мобильность – то, что сейчас имеет значение. Но, опять же, не надо предвосхищать события», — рассказал Черчесов.

Напомним, сборная России проведет два товарищеских матча: 7 октября со сборной Южной Кореи в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и 10 октября со сборной Ирана в Казани на «Казань Арене».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат