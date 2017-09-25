Массимо Каррера: «У Роши больше шансов сыграть с «Ливерпулем», чем у Промеса»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что у Квинси Промеса не так много шансов сыграть с «Ливерпулем», а также поведал о других травмированных. Итальянский специалист поделился мнением о том, почему красно-белые упускают победы, ведя в счете.

«Сыграет ли с «Ливерпулем» Квинси Промес? Пока что у меня точного ответа нет, сегодня поговорим с врачами. Но могу сказать, что у Педро Роши шансов сыграть больше.

Не стоит выделять Промеса. У нас ведь еще много других травмированных футболистов, которых нам будет не хватать – Джано, Зе Луиша и многих еще.

Как мы умудряемся упускать победы в матчах, в которых ведем в счете? Возможно, дело в ментальности. Нам необходимо полностью забыть о прошлом сезоне. Мы знаем наши плюсы и наши минусы. Нужно продолжать усердно работать», — рассказал Каррера.

Встреча между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится 26 сентября на стадионе «Открытие Арена». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Первые матчи обе команды сыграли вничью.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»