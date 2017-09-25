Стивен Джеррард: «Преимущество будет на стороне «Спартака»

Главный тренер «Ливерпуля» U19 Стивен Джеррард поделился ожиданиями от встречи 2-го тура группового этапа Юношеской Лиги чемпионов со «Спартаком». Экс-капитан «красных» считает, что у москвичей будет преимущество.

«Это новый вызов для ребят, большая игра вдали от дома. Преимущество будет на стороне «Спартака», но это прекрасный опыт, возможность сыграть за границей.

Мы хорошо действовали в матче с «Севильей» и победили 4:0. Планка была поднята очень высоко. Сможем ли мы так же сыграть со «Спартаком»? Если команда сделает это, то добьется хорошего результата», — заявил Джеррард

Встреча между юношескими командами «Спартака» и «Ливерпуля» в рамках группового этапа Юношеской Лиги чемпионов состоится 26 сентября. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в первом туре группового этапа Юношеской Лиги чемпионов «Спартак» уступил «Марибору» со счетом 0:1.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»