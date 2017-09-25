27 футболистов заявлены на товарищеские матчи сборной России против Ирана и Южной Кореи

В начале октября сборная России проведет два товарищеских матча. Соперниками станут Иран и Южная Корея.

Список заявленных игроков:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кёльн» Германия), Александр Самедов («Спартак» Москва), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РФС