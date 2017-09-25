«Вильярреал» уволил главного тренера

«Вильярреал» объявил об отставке главного тренера команды Франа Эскрибы. Руководство клуба приняло такое решение ввиду неудовлетворительных результатов испанского специалиста.

Отметим, что команда после шести туров занимает 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании с семью набранными очками.

По итогам минувшего сезона «Вильярреал» закрепился на пятом месте, а Эскриба стал рекордсменом по количеству набранных очков (67) в первом сезоне среди всех прошлых наставников клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Вильярреал»