«Вильярреал» уволил главного тренера

Автор: Юлия Древова 0

Фран Эскриба

«Вильярреал» объявил об отставке главного тренера команды Франа Эскрибы. Руководство клуба приняло такое решение ввиду неудовлетворительных результатов испанского специалиста. 

Отметим, что команда после шести туров занимает 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании с семью набранными очками.

По итогам минувшего сезона «Вильярреал» закрепился на пятом месте, а Эскриба стал рекордсменом по количеству набранных очков (67) в первом сезоне среди всех прошлых наставников клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Вильярреал»

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