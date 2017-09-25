В Китае охранники избили футболистов одной из команд дубинками

Охранники стадиона напали на футболистов китайского клуба «Харбин Итэн» в перерыве матча с «Юньнань Лицзян» в рамках 27-го тура первого дивизиона страны. Китайская футбольная ассоциация (CFA) объявила о начале расследования данного инцидента.

Представители команды «Харбин Итэн» заявили, что в перерыве в их раздевалке погас свет, после чего туда ворвались десятки охранников и дубинками начали избивать футболистов.

В свою очередь, в «Юньнань Лицзян» ответили, что охрана пыталась предотвратить агрессивные угрозы со стороны игроков гостей в адрес арбитра встречи, но при этом не применяла ничего, кроме щитов.

Из-за скандала в подтрибунном помещении перерыв между таймами длился 50 минут. Матч завершился со счетом 1:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal