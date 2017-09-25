Давид де Хеа ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить вратарю Давиду де Хеа новый контракт. По информации The Independent, клуб уверен, что 26-летний испанец примет предложение о продлении соглашения, несмотря на интерес к нему со стороны «Реала».

Отмечается, что на сохранении голкипера настаивает сам главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Текущий договор де Хеа истекает летом 2019 года.

Как сообщалось ранее, президент «Реала» Флорентино Перес предлагал наставнику мадридцев Зинедину Зидану приобрести вратаря минувшим летом. Однако главный тренер «сливочных» отказался от этого трансфера, сообщив, что доверяет действующему голкиперу команды Кейлору Навасу.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent