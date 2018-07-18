«Фламенго» заплатит ЦСКА 10 млн евро за Витиньо

Нападающий ЦСКА Витиньо может покинуть российский клуб. К бразильцу проявляет предметный интерес команда с его родины.

Как сообщается, руководства «Фламенго» и ЦСКА в скором времени согласуют все детали сделки по 24-летнему футболисту. Планируемая сумма сделки — 10 млн евро. Сам же Витиньо подпишет с «Фламенго» 4-летний контракт.

Напомним, красно-синие приобрели бразильского форварда в 2013 году. С «армейцами» игрок становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Globoesporte