«Фламенго» заплатит ЦСКА 10 млн евро за Витиньо

Автор: Дмитрий Темников 0

Витиньо

Нападающий ЦСКА Витиньо может покинуть российский клуб. К бразильцу проявляет предметный интерес команда с его родины. 

Как сообщается, руководства «Фламенго» и ЦСКА в скором времени согласуют все детали сделки по 24-летнему футболисту. Планируемая сумма сделки — 10 млн евро. Сам же Витиньо подпишет с «Фламенго» 4-летний контракт.

Напомним, красно-синие приобрели бразильского форварда в 2013 году. С «армейцами» игрок становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Globoesporte

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