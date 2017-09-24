Марко Асенсио подпишет шестилетний контракт с «Реалом» с отступными в 500 млн евро

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио в ближайшее время продлит контракт с клубом. Напомним, что действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2020 года.

Футболист и клуб уже пришли к консенсусу. Отмечается, что контракт Асенсио будет подписан до 2023 года, в котором будет прописана сумма отступных — 500 млн евро.

Руководство «сливочных» намерено объявить об этом после матча с дортмундской «Боруссией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В текущем сезоне 21-летний испанец отыграл за «Реал» восемь матчей и отметился четырьмя голами.

Фото: Global Look Press

Источник: As