Глава «ПСЖ»: «Мы не выиграли не из-за отсутствия Неймара»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи дал свои комментарии относительно матча седьмого тура Лиги 1, который был сыгран против «Монпелье» и закончился нулевой ничьей. Это первые потерянные очки парижан в текущем чемпионате. Однако глава команды не связывает их с отсутствием в составе Неймара.

«Мы не выиграли не потому, что в составе не было Неймара. Он очень важный для нас игрок, но для такого выступления было много причин. Мы знали, что здесь всегда сложно играть, и были к этому готовы. Игроки пытались сделать все возможное, но мы не можем побеждать в каждой встрече. Тренер и персонал проанализируют этот матч и сделают выводы.

Мы остаемся мотивированными и сохраняем концентрацию, ведь впереди игра с «Баварией». Предстоящая среда — это самое важное», — заявил Аль-Хелаифи.

Напомним, бразилец не попал в заявку на этот матч из-за небольшого повреждения. Наставник «ПСЖ» Унаи Эмери решил поберечь Неймара перед предстоящей встречей с «Баварией».

Фото: Global Look Press

Источник: Canal+