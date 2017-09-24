Фанаты «МЮ» снова спели про размер пениса Ромелу Лукаку, клуб намерен идентифицировать их личности

Болельщики «Манчестер Юнайтед» вновь пели песню о половом органе нападающего Ромелу Лукаку во время матча с «Саутгемптоном» (1:0). Клуб намерен идентифицировать

«Клуб находится в контакте с силами полиции и запросил записи с камер видеонаблюдения. Мы попытаемся идентифицировать личности болельщиков, которые неуважительно отнеслись к пожеланию футболиста не петь эту песню», — говорится в сообщении манкунианского коллектива.

Напомним, ранее болельщики «МЮ» в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и в игре 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0) исполнили такую песню: «Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис».

Ранее представители «МЮ» и сам Лукаку обратились к болельщикам с просьбой воздержаться от исполнения данной песни в связи с тем, что она была признана расистской. Сообщается, что руководство «Манчестер Юнайтед» намерено идентифицировать личности исполнявших песню болельщиков с помощью камер наблюдений на стадионе «святых».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «МЮ»