Андрей Шевченко: «Альваро Мората — правильная замена Диего Косте»

Экс-форвард «Челси» Андрей Шевченко отметил, что наставник лондонского клуба Антонио Конте принял правильное решение, дав согласие на переход нападающего Диего Косты в «Атлетико». По мнению главного тренера сборной Украины, у «синих» уже есть достойная замена бразильцу.

«Коста был несчастлив в «Челси», его нельзя было удерживать. Когда игрок хочет уйти, было бы нечестно со стороны клуба удерживать его силой. Коста выиграл два чемпионства с «Челси», и все же я думаю, что его нужно было отпускать. К тому же, клуб нашел ему правильную замену.

В лице Мораты «Челси» получил отличного игрока. Альваро быстро адаптируется к Англии и новому чемпионату. Очевидно, он отлично понимает Педро и ему подходит манера игры Азара, но также он с первых матчей здорово борется в штрафной и забивает головой.

Я точно уверен, Антонио Конте знает, что делает. Он отлично поработал. «Челси» – великий клуб, и я уверен, что он повторит путь прошлого сезона, чтобы завоевать чемпионство», — рассказал Шевченко.

Напомним, Диего Коста стал игроком «Атлетико» на этой неделе. «Синие» выручили от продажи игрока 60 млн евро. Альваро Мората пополнил состав лондонцев летом, отыграв прошлый сезон в мадридском «Реале».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star