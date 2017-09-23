Сусо: «Я получал предложения от итальянских топ клубов, но счастлив в «Милане»

Вингер «Милана» Сусо рассказал, что в летнее трансферное окно к нему поступали предложения от лучших итальянских клубов. Конкуренты «россонери» пытались воспользоваться неопределенностью с продлением контракта 23-летнего испанского полузащитника, однако клубу удалось сохранить футболиста.

«Если звонят «Реал» или «Барселона», трудно сказать нет… Шучу!

«Милан» всегда говорил, что хочет сохранить меня, а я всегда говорил, что хочу остаться здесь. Я могу подтвердить, что меня хотели заполучить «Наполи», «Рома» и «Интер», но я очень счастлив в «Милане», и Монтелла – хороший тренер.

Каждый раз, когда поступало предложение, я говорил клубу: «Наполи» хочет меня. А они отвечали: «Ты останешься здесь». И я думал, что это здорово, ведь это то, чего хочу и я», — отметил Сусо.

В минувшем сезоне вингер отыграл в Серии А 34 матча, отметился семью голами и девятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia