Массимо Каррера: «В зимнее трансферное окно будем думать над тем, как исправить летние недоработки. Конечно, мне нужны еще игроки»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о планах на зимнее трансферное окно. Также итальянский специалист поделился мнением о том, перерос ли Квинси Промес московский клуб.

Селекционная работа зимой? Будем думать над тем, как исправить летние недоработки, как лучше выстроить работу на трансферном рынке. Летом нам нужно было усиление — и численное, и качественное. Нам был нужен состав, который смог бы успешно играть в трех турнирах — чемпионате и Кубке России, Лиге чемпионов, которая очень важна для клуба. Конечно, мне нужны еще игроки. К примеру, слева в защите, по сути, у нас может сыграть только Дмитрий Комбаров, его могут заменить другие игроки, но это будут не их позиции.

Перерос ли Промес «Спартак»? У него хороший потенциал, чтобы стать полноценным игроком высокого уровня. Для того, чтобы серьезно проверить его способности, хорошо подойдет английский чемпионат, где выступают очень сильные футболисты. Там высокие скорости, игроки хорошо подготовлены физически, а болельщики поддерживают свои команды, даже если они постоянно проигрывают 0:3. Когда он сможет снова выйти на поле? Думаю, что ему нужна неделя», — рассказал Массимо Каррера.

В текущем сезоне «Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет со «Спартаком» из Нальчика, продолжает борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов, где имеет в своем активе 1 очко после 1-го сыгранного тура, а в чемпионате России занимает 8-ю строчку в турнирной таблице с 13-ю очками после 10 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС