Леонид Слуцкий: «Если бы мог взять игрока из России, то взял бы Акинфеева. Он второй после Яшина»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что при возможности из российских футболистов приобрел бы в стан «тигров» Игоря Акинфеева. Также российский специалист пригласил англичан на ЧМ-2018 и оценил шансы английской и российской сборных.

«Если бы у меня была возможность, кого бы я взял в «Халл Сити» из тех игроков, с кем работал в России? Трудный вопрос. Я работал со многими великолепными футболистами. Однако, думаю, выбрал бы легенду — Игоря Акинфеева. Очень известный голкипер в России. Он идет в истории нашего футбола после Льва Яшина. Акинфеев является исторической личностью.

ЧМ-2018 будет лучшим турниром в истории. Мой совет английским любителям футбола: приезжайте в Россию, если хотите увидеть лучший в истории чемпионат мира. Поверьте, это будет лучший турнир. Будет ли сборная России среди фаворитов? С точки зрения уровня футбола это сложно. Мы, конечно, посмотрим. Это интересное время для болельщиков, все верят, что турнир сложится для нас хорошо.

Если говорить о сборной Англии, то у нее, как мне кажется, сейчас лучшее поколение за последние 20 лет. Простите, Джеррард, Лэмпард… Но я думаю так. Считаю, у сборной Англии есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2018. Конечно, при этом сейчас есть минимум десять команд, которые имеют аналогичные шансы на победу в турнире», — рассказал Слуцкий.

На данный момент «Халл Сити» занимает 17 место из 24 в Чемпионшипе, имея в своем активе 8 очков после 8 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Халл Сити»