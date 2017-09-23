Дмитрий Комбаров: «Здорово будет разнообразить мою копилку трофеев еще и Кубком России»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал продление контракта с красно-белыми и заявил, что намерен отстоять с клубом чемпионство и побороться за национальный кубок. Также 30-летний футболист вспомнил о своем самом ярком матче за «Спартак».

«Что для меня значит продление контракта со «Спартаком»? Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошел вместе со «Спартаком». Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи. В моей копилке — золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию еще и кубком страны.

Плюс важно в целом соответствовать требованиям «Спартака» и современного футбола. Особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с «Ливерпулем». Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!

Самый яркий матч за «Спартак в карьере? Есть несколько запоминающихся моментов. Например, когда забил свой первый гол. Тогда играли в «Лужниках» с «Зенитом». На 88-ой минуте судья назначил пенальти: я подошел к точке, и исполнил. Победа 1:0 в переполненных «Лужниках» – это просто фантастика.

Много есть что вспомнить, но главное, конечно, это чемпионский сезон. Не конкретная игра, а целый сезон в жизни многих людей. В том числе и в моей. 16 лет не выигрывали, и вот, наконец, именно наша команда завоевала для болельщиков, родителей, друзей долгожданный трофей, титул чемпиона России. Это самое главное событие в моей спартаковской карьере», — рассказал Дмитрий Комбаров.

Отметим, что в пятницу «Спартак» объявил о продлении контракта с Дмитрием Комбаровым до 2020 года. В текущем розыгрыше РФПЛ Дмитрий Комбаров принял участие в 9 встречах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат