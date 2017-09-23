Квинси Промес: «Я вернусь сильнее»

Автор: Вадим Павлов 0

Промес

Хавбек «Спартака» Квинси Промес, получивший травму, поблагодарил болельщиков за поддержку. Голландский футболист заявил, что вернется сильнее. 

«Спасибо за ваши послания, я вернусь сильнее. Моя мысль с командой», — написал голландский полузащитник в своём «инстаграме» на русском языке.

Thanks for all your messages. I’ll be back stronger!⚽🙏🏾#QP10 Моя мысль с командой

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Напомним, Квинси Промес получил мышечную травму в матче 1/16 финала Кубка России с краснодарской «Кубанью» (2:0), в котором отметился дублем.

Также ранее сообщалось, что в связи с повреждениями встречу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» могут пропустить Квинси Промес и Педро Роша. Однако, по словам главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, в клубе рассчитывают, что футболисты смогут восстановиться к матчу с английским грандом.

В текущем розыгрыше РФПЛ Квинси Промес принял участие в 10 матчах, в которых отметился 6 голами и 3 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: аккаунт Квинси Промеса в Инстаграм

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