«Рубин» рассчитывает на аренду Бориса Ротенберга

Автор: Юлия Древова 0

Борис Ротенберг

Выступающий за «Локомотив» Борис Ротенберг заинтересовал «Рубин». Клуб рассматривает вариант с арендой 31-летнего футболиста, если основной защитник казанцев Олег Кузьмин долгое время не сможет восстановиться после травмы. 

В качестве альтернативного варианта команда Курбана Бердыева рассматривает возвращение из аренды в «Ростове» правого защитника Виталия Устинова. В этом случае Ротенберг сможет заменить его в донском клубе, если переговоры ростовчан с «Локомотивом» пройдут успешно.

В нынешнем сезоне РФПЛ Ротенбенг провел на поле минуту в матче против «СКА-Хабаровск».

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Канунников

Канунников в «Спартаке», Биглия в «Милане», а Рыбус — в «Локо». Главные новости дня

Наби Кейта

Роман Нойштедтер перейдет в «Спартак», Артем Дзюба — в «Локомотив». Главные новости дня

Соломон Кверквелия

Соломон Кверквелия: «Грасия – просто клоун. У меня при нем было все, кроме футбола»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 