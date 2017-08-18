«Рубин» рассчитывает на аренду Бориса Ротенберга

Выступающий за «Локомотив» Борис Ротенберг заинтересовал «Рубин». Клуб рассматривает вариант с арендой 31-летнего футболиста, если основной защитник казанцев Олег Кузьмин долгое время не сможет восстановиться после травмы.

В качестве альтернативного варианта команда Курбана Бердыева рассматривает возвращение из аренды в «Ростове» правого защитника Виталия Устинова. В этом случае Ротенберг сможет заменить его в донском клубе, если переговоры ростовчан с «Локомотивом» пройдут успешно.

В нынешнем сезоне РФПЛ Ротенбенг провел на поле минуту в матче против «СКА-Хабаровск».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс