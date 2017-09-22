Президент «Локомотива» Илья Геркус: «Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал встречу красно-зеленых с «Крыльями Советов» в Кубке России. «Локомотив» потерпел поражение и выбыл из Кубка России.

«Сложно комментировать вчерашнюю игру. Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы. Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с «Ростовом».

Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!» — заявил Геркус.

Напомним, «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» в дополнительное время со счетом 2:3 и выбыл из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16 финала.

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Видео: аккаунт «Крыльев Советов» в YouTube

Источник: аккаунт Ильи Геркуса в Инстаграме