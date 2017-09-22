Экс-полузащитники сборной Англии Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард включены в Зал славы английского футбола.

Национальный футбольный музей Великобритании объявил о включении в Зал славы девяти новых членов. Среди них оказались бывшие полузащитники сборной Англии Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард.

Также в Зал славы английского футбола попал покойный Гэри Спид, бывший тренер и игрок «Вест Хэма» Билли Бондс, бывший вратарь «Арсенала» Боб Уилсон.

«Включение в Зал славы – это своего рода бонус, как и другие награды, которые я когда-то получал в бытность футболистом и уже после окончания карьеры. Я всегда вижу их как бонус или вознаграждение за всю тяжелую работу, которую я проделал на протяжении карьеры.

Самое приятное – следовать по стопам некоторых кумиров, многие из которых играли за этот клуб, например Кенни Далглиша и Иана Раша. Но я бы не добился этого без своих одноклубников», — поделился эмоциями Стивен Джеррард.

Стивен Джеррард с 1998 по 2015 год защищал цвета «Ливерпуля», воспитанником которого и является. Английский хавбек завершил карьеру в 2016 году в «Лос-Анджелес Гэлакси». На данный момент 37-летний Джеррард работает тренером академии «Ливерпуля».

Фрэнк Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэме», а большую ее часть провел в лондонском «Челси». Игровую карьеру он завершил в 2017 году, покинув «Нью-Йорк Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC