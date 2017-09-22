На тренировочной базе «Штутгарта» была обнаружена бомба

Во время замены газона на тренировочном поле «Штутгарта» была найдена бомба. Взрывное устройство было обезврежено саперами.

Как сообщают немецкие СМИ, работники, заменявшие газон на одном из тренировочных полей «Штутгарта», обнаружили взрывное устройство. Сообщается, что в земле была найдена бомба времен Второй мировой войны.

«Это довольно тяжелая бомба, весом в 50 килограммов, с механическим детонатором», — рассказала председатель клуба Катя Лампп.

Прибывшие на место саперы эвакуировали людей и успешно обезвредили снаряд. Сообщается, что никто не пострадал.

Напомним, в 2009 году во время реконструкции домашнего стадиона «Штутгарта» «Мерседес-Бенц-Арена» были найдены 34 бомбы.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild