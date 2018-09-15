Мануэл Фернандеш: «Я требую уважения и считаю, что его не проявили в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш отметил, что руководство «Локомотива» затягивает с ответом по вопросу продления контракта. По словам футболиста, он ждет окончательного решения от клуба последние четыре месяца.

«Понятно, что я не буду вечно играть за «Локомотив». Одни игроки уходят, другие приходят, это обычная футбольная жизнь. Но я требую уважения и считаю, что его не проявили. Так что причина не в деньгах. Учитывая, сколько титулов мы выиграли в последние годы, деньги отходят на второй план. В принципе это все, что я хотел сказать по ситуации с контрактом. Мы разговариваем на разные темы уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит», – сказал Фернандеш.

В нынешнем сезоне 32-летний португалец провел в РПЛ 7 матчей, в которых забил один мяч.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-экспресс