Эдин Джеко дисквалифицирован за плевок в арбитра на два матча

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко дисквалифицирован на два матча в Кубке Италии и оштрафован на € 10 тыс. за инцидент во время матча 1/4 финала турнира с «Фиорентиной» (1:7). Нападающий плюнул в судью и покинул поле, получив красную карточку.

Нападающий римлян вышел на замену по ходу встречи. После того, как главный арбитр матча Джанлука Маньяниелло показал желтую карточку партнеру Джеко по команде, боснийский футболист не выдержал и плюнул в судью. В итоге Джеко получил красную карточку и покинул поле, оставив «Рому» в меньшинстве.

Напомним, по итогам встречи «Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире.

В 1/8 финала «Фиорентина» обыграла «Торино» со счетом 2:0, а «Рома» одержала победу в матче с «Энтеллой» (4:0). Соперником флорентийской команды стала «Аталанта», обыгравшая туринский «Ювентус» со счетом 3:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia