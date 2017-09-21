Серхио Рамос: «Хреновое начало сезона. Обычно с такими соперниками на своем поле у нас другие результаты»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1). 31-летний испанец заявил, что хоть команда не смогла показать свой лучший футбол, но она отдала на поле все силы.

«Это был не лучший вечер. Мы показали не лучший футбол, но отдали на поле все силы и отправляемся по домам с чистой совестью. Не понимаю, почему нам так трудно забивать на «Сантьяго Бернабеу». Мы создавали множество моментов, но никак не могли их реализовать.

Хреновое начало сезона. Обычно с такими соперниками на своем поле у нас другие результаты. Но сейчас надо двигаться дальше и думать о следующих матчах. Судьи? Чем больше мы о них говорим, тем хуже. Постараемся избегать этой темы. Если бы мы забили три мяча, то вопросов об этом не возникало бы», — рассказал Серхио Рамос.

Мадридский «Реал» уступил «Бетису» со счетом 0:1 в рамках 5-го тура Ла Лиги. Напомним, «Реал» уже третью игру подряд не может выиграть на «Сантьяго Бернабеу».