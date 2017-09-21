Алексей Смертин и Роман Широков получили работу в руководящем составе московского «Динамо»

Алексей Смертин и Роман Широков будут работать в московском «Динамо». Экс-хавбек «Челси» займет должность и.о. исполнительного директора, а чемпион России в составе «Зенита» и ЦСКА станет советником председателя ВФСО «Динамо» по футбольным вопросам.

Согласно имеющейся информации, в руководящем составе московского «Динамо» произошли изменения. Сообщается, что исполняющим обязанности исполнительного директора клуба стал Алексей Смертин, известный по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Бордо» и «Челси».

На этом посту лучший футболист России 1999 года сменил Евгения Кречетова. Напомним, минувшей зимой Алексей Смертин был назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом.

Также в московском «Динамо» работу получил экс-полузащитник ЦСКА, «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков. Экс-капитан сборной России стал советником председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского по футбольным вопросам.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Василия Конова