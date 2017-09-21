Сегодня Диего Коста пройдет медобследование для «Атлетико»

«Атлетико» и «Челси» договорились о трансфере Диего Косты за 60 млн евро. Сегодня, 21 сентября, 28-летний форвард должен пройти медосмотр для мадридского клуба.

Мадридский «Атлетико» согласовал с «Челси» переход нападающего Диего Косты за 60 млн евро. Сегодня испанский нападающий должен пройти медицинское обследование для мадридского клуба. Сообщается, что Диего Коста может стать самым высокооплачиваемым игроком в составе «Атлетико».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что не больше рассчитывает на 28-летнего нападающего. После этого Диего Коста отказался возвращаться в Англию.

Напомним, Диего Коста уже выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, откуда и перебрался в «Челси» за 38 млн евро.

В минувшем сезоне Диего Коста принял участие в 35 матчах за «Челси» в рамках розыгрыша АПЛ, в которых отметился 21 забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: AS