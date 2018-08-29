Артем Дзюба: «Были разговоры с несколькими командами из Англии»

Автор: Михаил Серебряков 0

Артем Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что этим летом им интересовались клубы из АПЛ. Сообщалось, что интерес к российскому нападающему проявлял «Уотфорд» и «Кардифф».

– Разговоры бывали, но о конкретике трудно говорить. С Англией… вот с несколькими командами был разговор. Называть их смысла нет. Это, конечно, не «Арсенал», но пониже чуть-чуть. «Вест Бромвич»? Нет, чуть повыше, получше. Не низ, а середина (таблицы). Был такой интерес. И, надеюсь, что еще есть.

– Есть ли желании перейти?

–Это мечта любого. Посмотрим, как будет. Я не загадываю. Я сделал определенные шаги. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Если останусь в «Зените» – супер. Если будет достойный вариант в Англии – тоже супер», – сказал Дзюба.

Фото: Global Look Press
Источник: 433 TV

 

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