ФИФА не допустит проведения матчей Ла Лиги в США

Автор: Михаил Серебряков 0

ФИФА не позволит провести игру 21-го тура чемпионата Испании этого сезона между «Жироной» и «Барселоной» в США. Матч должен был состояться в январе.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня совета ФИФА, заседание которого пройдет в Кигали (Руанда) в пятницу.

Ранее сообщалось, что встреча между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США.

Также профсоюз футболистов и Федерация футбола Испании объявили, что не поддержат проведение игр чемпионата страны в США.

Фото: Global Look Press
Источник:  sport.es

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