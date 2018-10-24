ФИФА не допустит проведения матчей Ла Лиги в США

ФИФА не позволит провести игру 21-го тура чемпионата Испании этого сезона между «Жироной» и «Барселоной» в США. Матч должен был состояться в январе.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня совета ФИФА, заседание которого пройдет в Кигали (Руанда) в пятницу.

Ранее сообщалось, что встреча между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США.

Также профсоюз футболистов и Федерация футбола Испании объявили, что не поддержат проведение игр чемпионата страны в США.

Фото: Global Look Press

Источник: sport.es